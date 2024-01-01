История обменного курса багамский доллар–грузинские лари

Обменный курс багамский доллар/грузинские лари сейчас составляет 2,695, отражая изменение в размере 0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.309% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/грузинские лари колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 2,731, и минимумом, равным 2,693, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.354% уменьшение стоимости.