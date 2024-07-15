История обменного курса багамский доллар–египетские фунты

Обменный курс багамский доллар/египетские фунты сейчас составляет 48,250, отражая изменение в размере 0.089% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.515% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/египетские фунты колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 48,271, и минимумом, равным 47,853, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.308% уменьшение стоимости.