История обменного курса багамский доллар–доминиканские песо

Обменный курс багамский доллар/доминиканские песо сейчас составляет 59,150, отражая изменение в размере -0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.015% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/доминиканские песо колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 59,159, и минимумом, равным 59,030, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.156% увеличение стоимости.