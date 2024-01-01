История обменного курса багамский доллар–колумбийские песо

Обменный курс багамский доллар/колумбийские песо сейчас составляет 4 051,750, отражая изменение в размере 1.430% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.803% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/колумбийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 4 053,500, и минимумом, равным 3 919,700, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.753% увеличение стоимости.