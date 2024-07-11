История обменного курса багамский доллар–белизские доллары

Обменный курс багамский доллар/белизские доллары сейчас составляет 2,000, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере 0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/белизские доллары колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 2,000, и минимумом, равным 2,000, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.000% уменьшение стоимости.