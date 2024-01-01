История обменного курса багамский доллар–белорусские рубли

Обменный курс багамский доллар/белорусские рубли сейчас составляет 3,270, отражая изменение в размере -0.003% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.023% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/белорусские рубли колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 3,276, и минимумом, равным 3,269, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.143% уменьшение стоимости.