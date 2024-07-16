История обменного курса багамский доллар–ботсванские пулы

Обменный курс багамский доллар/ботсванские пулы сейчас составляет 13,495, отражая изменение в размере -0.135% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере 0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 13,523, и минимумом, равным 13,450, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.471% уменьшение стоимости.