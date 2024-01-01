История обменного курса багамский доллар–брунейские доллары

Обменный курс багамский доллар/брунейские доллары сейчас составляет 1,344, отражая изменение в размере 0.246% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.052% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/брунейские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,346, и минимумом, равным 1,339, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.164% уменьшение стоимости.