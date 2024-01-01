История обменного курса багамский доллар–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс багамский доллар/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 1,795, отражая изменение в размере 0.358% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.289% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1,800, и минимумом, равным 1,787, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.312% уменьшение стоимости.