История обменного курса багамский доллар–азербайджанские манаты

Обменный курс багамский доллар/азербайджанские манаты сейчас составляет 1,699, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере 0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/азербайджанские манаты колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1,700, и минимумом, равным 1,699, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.047% увеличение стоимости.