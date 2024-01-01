История обменного курса багамский доллар–ангольские кванзы

Обменный курс багамский доллар/ангольские кванзы сейчас составляет 882,400, отражая изменение в размере -0.120% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.091% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 897,371, и минимумом, равным 877,032, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.700% уменьшение стоимости.