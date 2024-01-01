История обменного курса багамский доллар–дирхамы ОАЭ

Обменный курс багамский доллар/дирхамы ОАЭ сейчас составляет 3,673, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере 0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/дирхамы ОАЭ колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 3,673, и минимумом, равным 3,673, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.007% увеличение стоимости.