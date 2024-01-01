бразильский реал восточно-карибские доллары История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса бразильский реал восточно-карибские доллары. Это сводная страница бразильский реал (BRL) восточно-карибские доллары (XCD) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные BRL и XCD за 5 лет с 18-07-2019 по 18-07-2024.
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История обменного курса бразильский реал–восточно-карибские доллары
Обменный курс бразильский реал/восточно-карибские доллары сейчас составляет 0,484, отражая изменение в размере -1.723% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.475% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/восточно-карибские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,499, и минимумом, равным 0,484, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в восточно-карибские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и XCD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в XCD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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