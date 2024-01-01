История обменного курса бразильский реал–самоанские талы

Обменный курс бразильский реал/самоанские талы сейчас составляет 0,486, отражая изменение в размере -1.806% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.663% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/самоанские талы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,502, и минимумом, равным 0,486, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.