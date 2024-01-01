История обменного курса бразильский реал–узбекские сомы

Обменный курс бразильский реал/узбекские сомы сейчас составляет 2 257,290, отражая изменение в размере -1.665% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.732% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/узбекские сомы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2 329,780, и минимумом, равным 2 257,290, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.741% уменьшение стоимости.