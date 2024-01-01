История обменного курса бразильский реал–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс бразильский реал/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 1,213, отражая изменение в размере -1.565% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.562% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,252, и минимумом, равным 1,213, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.