История обменного курса бразильский реал–таджикские сомони

Обменный курс бразильский реал/таджикские сомони сейчас составляет 1,911, отражая изменение в размере -1.787% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.981% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/таджикские сомони колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 1,994, и минимумом, равным 1,911, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -1.340% уменьшение стоимости.