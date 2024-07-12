История обменного курса бразильский реал–суринамские доллары

Обменный курс бразильский реал/суринамские доллары сейчас составляет 5,294, отражая изменение в размере -0.988% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -4.035% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/суринамские доллары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 5,517, и минимумом, равным 5,294, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -1.457% уменьшение стоимости.