История обменного курса бразильский реал–доллары Соломоновых островов

Обменный курс бразильский реал/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 1,471, отражая изменение в размере -2.113% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.992% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 1,531, и минимумом, равным 1,471, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.887% уменьшение стоимости.