История обменного курса бразильский реал–пакистанские рупии

Обменный курс бразильский реал/пакистанские рупии сейчас составляет 49,831, отражая изменение в размере -1.709% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.889% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 51,411, и минимумом, равным 49,831, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.