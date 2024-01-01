История обменного курса бразильский реал–перуанские новые соли

Обменный курс бразильский реал/перуанские новые соли сейчас составляет 0,670, отражая изменение в размере -1.191% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.152% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,693, и минимумом, равным 0,670, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.886% уменьшение стоимости.