История обменного курса бразильский реал–мозамбикские метикалы

Обменный курс бразильский реал/мозамбикские метикалы сейчас составляет 11,401, отражая изменение в размере -1.619% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.505% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 11,745, и минимумом, равным 11,401, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.