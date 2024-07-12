История обменного курса бразильский реал–монгольские тугрики

Обменный курс бразильский реал/монгольские тугрики сейчас составляет 608,361, отражая изменение в размере -1.458% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.019% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 624,573, и минимумом, равным 608,361, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.820% уменьшение стоимости.