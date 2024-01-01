бразильский реал кенийские шиллинги История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса бразильский реал кенийские шиллинги. Это сводная страница бразильский реал (BRL) кенийские шиллинги (KES) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные BRL и KES за 5 лет с 18-07-2019 по 18-07-2024.
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История обменного курса бразильский реал–кенийские шиллинги
Обменный курс бразильский реал/кенийские шиллинги сейчас составляет 23,501, отражая изменение в размере -0.874% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.932% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 24,037, и минимумом, равным 23,471, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.177% увеличение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в кенийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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