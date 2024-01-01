История обменного курса бразильский реал–иорданские динары

Обменный курс бразильский реал/иорданские динары сейчас составляет 0,127, отражая изменение в размере -1.815% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.415% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/иорданские динары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,131, и минимумом, равным 0,127, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.736% уменьшение стоимости.