История обменного курса бразильский реал–гвинейские франки

Обменный курс бразильский реал/гвинейские франки сейчас составляет 1 543,600, отражая изменение в размере -1.285% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.400% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/гвинейские франки колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1 589,500, и минимумом, равным 1 543,600, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.