История обменного курса бразильский реал–боливийские боливиано

Обменный курс бразильский реал/боливийские боливиано сейчас составляет 1,238, отражая изменение в размере -1.590% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.273% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 1,275, и минимумом, равным 1,238, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.784% уменьшение стоимости.