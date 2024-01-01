История обменного курса боливийский боливиано–замбийские квачи

Обменный курс боливийский боливиано/замбийские квачи сейчас составляет 3,835, отражая изменение в размере 0.839% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.750% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/замбийские квачи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 3,835, и минимумом, равным 3,678, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.743% увеличение стоимости.