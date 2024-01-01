100 боливийских боливиано в южноафриканские ранды
Сконвертируйте BOB в ZAR по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BOB в ZAR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|2,6873
|2,7804
|Низкий
|2,5933
|2,5933
|В среднем
|2,6288
|2,6687
|Изменить
|1.09%
|-4.83%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BOB к ZAR
За последние 30 дней максимальный курс BOB к ZAR составил 2,6873, а минимальный — 2,5933. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,6288. Изменение курса BOB к ZAR в процентном соотношении составило 1.09.
За последние 90 дней максимальный курс BOB к ZAR составил 2,7804, а минимальный — 2,5933. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,6687. Изменение курса BOB к ZAR в процентном соотношении составило -4.83.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из боливийских боливиано в южноафриканские ранды
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BOB из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BOB в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Боливийский боливиано / Южноафриканский ранд
|1 BOB
|2,63904 ZAR
|5 BOB
|13,19520 ZAR
|10 BOB
|26,39040 ZAR
|20 BOB
|52,78080 ZAR
|50 BOB
|131,95200 ZAR
|100 BOB
|263,90400 ZAR
|250 BOB
|659,76000 ZAR
|500 BOB
|1 319,52000 ZAR
|1000 BOB
|2 639,04000 ZAR
|2000 BOB
|5 278,08000 ZAR
|5000 BOB
|13 195,20000 ZAR
|10000 BOB
|26 390,40000 ZAR