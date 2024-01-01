История обменного курса боливийский боливиано–южноафриканские ранды

Обменный курс боливийский боливиано/южноафриканские ранды сейчас составляет 2,639, отражая изменение в размере -0.386% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.032% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/южноафриканские ранды колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2,652, и минимумом, равным 2,594, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.565% увеличение стоимости.