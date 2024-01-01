История обменного курса боливийский боливиано–тихоокеанские франки

Обменный курс боливийский боливиано/тихоокеанские франки сейчас составляет 15,885, отражая изменение в размере 0.087% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.896% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 16,036, и минимумом, равным 15,818, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.661% уменьшение стоимости.