История обменного курса боливийский боливиано–узбекские сомы

Обменный курс боливийский боливиано/узбекские сомы сейчас составляет 1 828,400, отражая изменение в размере 0.095% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.155% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/узбекские сомы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 1 835,260, и минимумом, равным 1 821,640, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.446% увеличение стоимости.