История обменного курса боливийский боливиано–сьерра-леонские леоне

Обменный курс боливийский боливиано/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 3 267,390, отражая изменение в размере -0.207% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.352% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 3 286,980, и минимумом, равным 3 250,710, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.662% уменьшение стоимости.