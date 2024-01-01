История обменного курса боливийский боливиано–доллары Соломоновых островов

Обменный курс боливийский боливиано/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 1,191, отражая изменение в размере -0.410% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.338% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 1,205, и минимумом, равным 1,188, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.862% уменьшение стоимости.