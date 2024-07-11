История обменного курса боливийский боливиано–руандийские франки

Обменный курс боливийский боливиано/руандийские франки сейчас составляет 190,685, отражая изменение в размере -0.012% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.012% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/руандийские франки колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 190,837, и минимумом, равным 189,621, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.478% уменьшение стоимости.