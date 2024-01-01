История обменного курса боливийский боливиано–пакистанские рупии

Обменный курс боливийский боливиано/пакистанские рупии сейчас составляет 40,343, отражая изменение в размере -0.054% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.286% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 40,479, и минимумом, равным 40,232, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.541% уменьшение стоимости.