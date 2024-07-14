История обменного курса боливийский боливиано–нигерийские найры

Обменный курс боливийский боливиано/нигерийские найры сейчас составляет 235,073, отражая изменение в размере 1.109% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.623% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 239,360, и минимумом, равным 225,660, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.711% уменьшение стоимости.