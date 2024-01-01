История обменного курса боливийский боливиано–мексиканские песо

Обменный курс боливийский боливиано/мексиканские песо сейчас составляет 2,590, отражая изменение в размере 0.533% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.130% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/мексиканские песо колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2,591, и минимумом, равным 2,551, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.714% увеличение стоимости.