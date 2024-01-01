История обменного курса боливийский боливиано–мальдивские руфии

Обменный курс боливийский боливиано/мальдивские руфии сейчас составляет 2,205, отражая изменение в размере -0.148% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.157% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 2,229, и минимумом, равным 2,199, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -1.317% уменьшение стоимости.