История обменного курса боливийский боливиано–мавританские угии

Обменный курс боливийский боливиано/мавританские угии сейчас составляет 5,739, отражая изменение в размере -0.060% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/мавританские угии колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 5,746, и минимумом, равным 5,709, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.541% уменьшение стоимости.