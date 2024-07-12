История обменного курса боливийский боливиано–малагасийские ариари

Обменный курс боливийский боливиано/малагасийские ариари сейчас составляет 650,139, отражая изменение в размере -0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.222% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 651,061, и минимумом, равным 645,821, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.446% увеличение стоимости.