История обменного курса боливийский боливиано–камбоджийские риели

Обменный курс боливийский боливиано/камбоджийские риели сейчас составляет 594,356, отражая изменение в размере -0.336% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.113% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 596,358, и минимумом, равным 592,882, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.541% уменьшение стоимости.