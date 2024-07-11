История обменного курса боливийский боливиано–венгерские форинты

Обменный курс боливийский боливиано/венгерские форинты сейчас составляет 51,784, отражая изменение в размере -0.138% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.078% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/венгерские форинты колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 52,610, и минимумом, равным 51,586, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.563% уменьшение стоимости.