История обменного курса боливийский боливиано–гондурасские лемпиры

Обменный курс боливийский боливиано/гондурасские лемпиры сейчас составляет 3,585, отражая изменение в размере -0.265% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.015% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/гондурасские лемпиры колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 3,598, и минимумом, равным 3,574, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.594% уменьшение стоимости.