История обменного курса боливийский боливиано–гайанские доллары

Обменный курс боливийский боливиано/гайанские доллары сейчас составляет 30,188, отражая изменение в размере -0.275% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.026% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/гайанские доллары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 30,271, и минимумом, равным 30,136, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.446% увеличение стоимости.