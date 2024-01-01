История обменного курса боливийский боливиано–гвинейские франки

Обменный курс боливийский боливиано/гвинейские франки сейчас составляет 1 245,460, отражая изменение в размере -0.292% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.027% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/гвинейские франки колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1 249,770, и минимумом, равным 1 237,980, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.541% увеличение стоимости.