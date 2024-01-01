История обменного курса боливийский боливиано–гамбийские даласи

Обменный курс боливийский боливиано/гамбийские даласи сейчас составляет 9,805, отражая изменение в размере -0.275% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.022% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 9,870, и минимумом, равным 9,792, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.492% уменьшение стоимости.