История обменного курса боливийский боливиано–франки Джибути

Обменный курс боливийский боливиано/франки Джибути сейчас составляет 25,724, отражая изменение в размере -0.263% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/франки Джибути колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 25,805, и минимумом, равным 25,643, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.494% уменьшение стоимости.