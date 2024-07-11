История обменного курса боливийский боливиано–канадские доллары

Обменный курс боливийский боливиано/канадские доллары сейчас составляет 0,198, отражая изменение в размере -0.093% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.654% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/канадские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,199, и минимумом, равным 0,197, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.552% уменьшение стоимости.