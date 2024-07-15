История обменного курса боливийский боливиано–ангольские кванзы

Обменный курс боливийский боливиано/ангольские кванзы сейчас составляет 127,842, отражая изменение в размере -0.302% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 128,666, и минимумом, равным 127,272, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.702% уменьшение стоимости.